Brest, France

La ligue des champions féminine 2018-2019 réserve encore 3 adversaires de choix aux brestoises du BBH, dans le groupe B. Le tirage au sort avait lieu ce midi. Cette 2e participation des brestoises à la reine des coupes d'Europe sera forcément l'occasion de progresser encore, après une première campagne très relevée cette année.

Pour Brest, les 3 adversaires seront donc :

ROSTOV SUR LE DON. Les russes ont déjà plusieurs fois croisé la route des brestoises. En coupe EHF et en ligue des champions. Rostov avait remporté la coupe EHF en 2017, en éliminant notamment les brestoises en quart de finale.

IK SAVEHOF. L'équipe suédoise championne en titre. Située non loin de la ville de Göteborg. Elle domine le championnat suédois ces dernières années, avec 12 titres nationaux en tout, dont 7 depuis 2011.

COPENHAGUE HANDBALL. Les danoises n'ont pas non plus de palmarès international, mais collectionnent les titres nationaux.

Les premiers matchs auront lieu du 5 au 7 octobre 2018, et deux équipes doivent encore passer par les tours préliminaires pour rejoindre les groupes C et D.