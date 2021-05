Le BBH "n'a pas de pression" au Final 4 de la Ligue des championnes

- Gérard Le Saint, dans quel état d'esprit êtes-vous avant ce Final 4, le premier dans l'histoire du BBH ?

C'est une fierté aujourd'hui. C'est aussi un objectif à long terme du club de figurer en Ligue des champions. Donc je pense que ça va être une première expérience. On attend pour voir comment ça va se passer, mais on n'a pas de pression.

- Le Covid empêche les supporters brestois de faire le déplacement à Budapest, vous êtes resté vous même à Brest pour cette première historique. Comment gérez-vous cette frustration ?

Toute cette saison a été un peu tronquée avec la Covid. Ce Final 4 c'est un peu pareil, sans public français. L'idée c'est d'aller en renfort l'année prochaine lors du Final 4. Cette année, ça permet d'avoir une première expérience. Ce qui est sûr c'est qu'on va revenir.

- Est-ce que ce Final 4, le premier pour le BBH et le deuxième seulement pour le handball féminin français, arrive plus tôt que ce que vous espériez ?

Pour nous le Final 4, c'est la cerise sur le gâteau. Les objectifs du club sont déjà remplis pour cette année (ndlr : doublé coupe/championnat). C'est sûr que le match de dimanche dernier face à Metz est une super préparation pour la demi-finale contre Gyor.

- Après avoir ravi le titre de champion de France à votre grand rival, Metz, vous participez au Final 4 et vous pouvez faire mieux que les Messines il y a deux ans. Ca représente quoi pour vous ?

Ca veut dire qu'on avance vite. Et c'est vrai qu'on a une chance de faire mieux que Metz, qui a été pour la première fois au Final 4 en perdant ses deux matchs (ndrl : quatrième en 2019). Allez, on va dire que si on peut gagner un match sur les deux, ça sera déjà une très grande satisfaction.

- Cette saison le BBH dépasse le Metz handball. Vous pensez pouvoir vous inscrire dans la durée comme le club numéro 1 du handball féminin en France ?

Oui, on va essayer de rester à ce niveau. Ca ne va pas être facile. Mon homologue messin a dit après la finale de la Ligue féminine qu'il perd un titre tous les cinq ans. Donc il en gagne quatre tous les cinq ans. Mais je pense qu'on va trouver les moyens pour l'embêter. C'est sûr que notre volonté sera de rester champion de France.

- Quelque soit vos résultats ce week-end, c'est une saison exceptionnelle. Est-ce que ça vous conforte dans vos choix pour les saison à venir ?

Oui c'est sûr, on va attaquer la dixième année. La prochaine, ce sera plutôt une année de transition. Mais je pense qu'on va repartir de plus belle. Et vu les signaux qu'on a cette semaine après ce succès en championnat, notamment au niveau des partenaires, je pense qu'on arrivera un jour à atteindre l'objectif de gagner cette Ligue des champions. Ca pourrait être ce week-end, mais je pense qu'il faut quand même un peu plus d'expérience.

- Pour y parvenir, si ce n'est pas ce week-end, il faudra réussir à maintenir un certain budget. C'est envisageable dans le contexte actuel ?

L'année qui vient on va être en transition. Mais dans un an, on mettra tous les moyens pour avoir des objectifs financiers pour pouvoir aller plus haut. Cette année, on a une commerciale qui part. Moi j'ai recruté quatre personnes en plus au niveau du business. Quand elles seront bien formées, je pense qu'on aura les moyens de rivaliser avec les autres budgets des grandes nations européennes.

- Un petit pronostic pour la demi-finale contre Gyor ?!

Je vais vous dire, je pense qu'on va gagner d'un but ... juste à la dernière seconde ! Cette année, tout est permis. On a les moyens de rêver.

Gyor-Brest Brest Handball, demi-finale de la Ligue des championnes à Budapest, à vivre en direct ce samedi dès 15 heures sur France Bleu Breizh Izel. Coup d'envoi à 15 heures 15.