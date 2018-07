Premières séances à l'Arena pour Laurent Bezeau, son staff et ses joueuses

Brest, France

C'est reparti pour les handballeuses brestoises ! Le BBH a repris l'entrainement cette semaine à Brest. L'effectif n'est pas encore tout à fait au complet : il manque les internationales françaises comme Cléopâtre Darleux, Pauline Coatanéa ou Allison Pineau. Mais dans quelques jours toutes les stars de l'équipe seront là.

Programme chargé

Cette année, les joueuses brestoises visent le titre de championnes de France et, pourquoi pas, un joli parcours en ligue des champions. La coupe d'Europe les emmènera au moins en Russie, en Norvège et en Suède, et risque surtout d'imposer un rythme très soutenu. Pour y faire face, la nouveauté cette année, c'est un staff qui a choisi de muscler son jeu.

Renforcement du staff d'entraineurs

Dans le domaine de la préparation physique tout d'abord. Au lieu d'un, ils seront 3 à s'occuper de l'état de forme des joueuses... l'entraineur Laurent Bezeau : "cette année, je devrai autant manager une équipe de joueuses qu'une équipe d'entraineurs dans tous les domaines. D'autant plus important qu'on va devoir jouer tous les 3 jours".

Et dans ce staff de préparation physique un recrutement à haute valeur ajoutée : celui de Frank Kuhn... Qui est-ce ? Réponse de Jean-Luc Le Gall, coordinateur sportif : "c'est le préparateur physique du CSP Limoges ou de l'équipe de France de Basket. Il ne sera pas tous les jours avec nous, mais ce sera notre *scientist* pour faire progresser les joueuses". En plus de la prépa physique, le club mise aussi sur des recrutements dans le domaine de l'entrainement des gardiennes de buts... et dans l'analyse vidéo.

Les grandes dates du début de saison

Reprise du championnat de LFH le 29 aout... contre Toulon, à domicile.

Les play off à partir du mois d'avril.

La coupe d'europe commencera le 6 octobre... à Copenhague... puis le 13 octobre à Brest contre les russes de Rostov.

Le club comptera 17 joueuses pro dans l'effectif. 22 au total avec celles issues du centre de formation.