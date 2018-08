Pornichet, France

Comme beaucoup de participants à ces Masters, Hugo, un Lyonnais de 24 ans, ne manquerait ce rendez-vous sous aucun prétexte. Il organise ses vacances en fonction de la date des Masters. C'est l'occasion de s'adonner à un sport qu'il pratique le reste de l'année mais surtout de retrouver des proches et de s'amuser lors des rencontres sur le sable.

Des matchs sont programmés tous les jours sur la plage © Radio France - Anne Patinec

Chacun peut venir taper la balle, même les novices. Les plus jeunes (moins de 13 ans) et les vétérans (plus de 50 ans) ont aussi leurs tournois. Les Pros s'affrontent en fin de semaine et les familles le dimanche. Le public peut les soutenir depuis les tribunes installées sur la plage.

32ème édition

Organisés par l'APPVB, l'association pornichétine pour la promotion du volley-ball, les Masters existent depuis 1986. 70 bénévoles s'occupent de l'organisation, de l'arbitrage à la restauration. Selon les organisateurs, il s'agit du 3ème plus gros tournoi du genre en France après Marseille et Erquy.