Le Billère Handball a trouvé son joker médical

Le Billère handball a trouvé son joker pour la seconde partie de la saison en Nationale. Il s'agit de Hatem Hamouda, un international tunisien âgé de trente ans. Il mesure 1m90 pour 92 kgs. C'est un arrière gauche buteur de loin, ce qui manquait au BHB.

Ce qui nous a plu c'est que c'est un tireur de loin, on était un peu en manque sur ce poste là. Il nous fallait quelqu'un qui amène du danger derrière. Les vidéos qu'on a vues, et les avis extérieurs nous ont fait prendre cette décision, et moi je me félicite de l'arrivée d'Hatem, qui en plus humainement a l'air de quelqu'un de très agréable et à l'écoute du projet. C'est un challenge pour lui, pour nous, on l'a signé pour 6 mois et en cas d'accession on espère qu'il pourra rester avec nous.