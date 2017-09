Le Billère Handball (D2) fait sa rentrée en coupe de la Ligue face à Dunkerque (D1) au Sporting

C'est la rentrée du BHB ce vendredi. Les Billérois reçoivent Dunkerque, club de première division, au Sporting d'Este. Un premier match de coupe de la Ligue avant de reprendre le championnat contre Besançon vendredi prochain.

Premier match officiel de la saison pour le BHB face à Dunkerque en coupe de la Ligue ce vendredi soir au Sporting d'Este. Une affiche face à une équipe de première division, armée pour jouer l'Europe cette saison avec plusieurs Internationaux. En face, une formation billéroise rajeunie avec une moyenne d'âge de 25 ans cette saison et qui aura la lourde tache de faire oublier Guillaume Crépain et Léo Quérin transférés ou encore Pierrick Verdier et Pascal Allias qui ont décidé d'arrêter de jouer et d’entraîner.

Personnellement je bous. J'attends que ça, commencer !" — Arnaud Tabarand, gardien du BHB

Jérémy Vergely sera une nouvelle fois capitaine cette saison, et Arnaud Tabarand vice-capitaine, pour encadrer cette nouvelle équipe du BHB privée peut-être de Cédric Loupadière,son ailier gauche venu de Dijon.

► BHB / Dunkerque, coup d'envoi 20h30 vendredi au Sporting d'Este. Il reste des places.