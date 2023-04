Le Billère Handball pourrait ne plus s'appeler...le Billère Handball

Et si le BHB devenait bientôt le PHB ? P, pour "Pau Handball" ou "Pyrénées Handball". Si le B reste, ça pourrait être pour "Béarn Handball". Des négociations sont en cours pour changer le nom du club de handball de Billère qui évolue en deuxième division, d’après une information de nos collègues de Sud Ouest. Un nom plus générique, plus parlant pour le grand public. Et surtout pour les sponsors. "Quand vous parlez de Billère à un chef d'entreprise parisien, il ne connaît pas forcément ou alors que si vous lui parlez de Pau ou des Pyrénées c'est différent", explique à France Bleu Béarn Bigorre le président du BHB, Christian Lafitte.

Pas avant 2024

Des réflexions et des négociations sont en cours pour changer le nom. "Mais rien n'est fait, et si ça se fait ça n'est pas avant la saison 2024-2025", assure le président du club. Pourtant, un logo est déjà en conception et l'agglomération de Pau a déjà été sollicitée. Christian Lafitte promet que le nom de Billère restera sur les visuels. "Même si l'histoire du club est à Billère, l'avenir économique du BHB passe plus par l'agglomération de Pau que par la ville de Billère proprement dite".

Une annonce qui n'est pas du tout du goût du maire de Billère, Jean-Yves Lalanne. Pour lui, ça ne serait pas du tout logique de changer de nom, sans changer d'infrastructures. "C'est comme si je vous donnait ma carte bleue et mon code. Si on veut s'appeler Pau Agglo ou je-ne-sais quoi, il faut que l'agglomération assume ses responsabilités".

Manque de communication

En plus, le maire souligne l'investissement financier de la ville notamment pour la salle du Sporting d'Este. "Le bâtiment avait coûté 21 millions de francs à l'époque. Récemment, on a fait une extension du club house qui représente 140000 euros, cofinancé avec le club et l'agglo, mais il y a toujours une partie payée par la ville. On ne peut pas effacer quelques dizaines d'années d'histoire".

Jean-Yves Lalanne déplore un manque de communication entre toutes les parties prenantes. "Ce qui va clarifier les choses, c'est une discussion constructive, mais pour ça il faut se parler. Il faut qu'il y ait une réunion tripartite entre la ville, l'agglo et le club".