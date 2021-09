Le BLMA nomme son nouveau président : Philippe Sebbane succède à Franck Manna

Il portait l'unique liste présentée et il a logiquement été nommé président du BLMA, ce samedi, au cours de l’Assemblée Générale organisée par le club. Architecte urbaniste de métier, distingué par le Prix de la mixité en 2017, Philippe Sebbane, 48 ans,succède à Franck Manna, qui a fait le choix de ne pas se représenter pour des raisons familiales.

Le nouvel homme fort du BLMA, arrivé très jeune à Montpellier, a "tenu à rappeler son programme et les lignes stratégiques de développement du club pour le mandat de quatre saisons à venir", précise le BLMA dans un communiqué, alors qu'une prochaine assemblée permettra de déterminer le comité directeur et les rôles tenus par les membres élus.

Philippe Sebbane : "Je souhaite que le BLMA soit doté dans quelques temps d’une nouvelle salle, moderne et adaptée à notre capacité d’attraction pour le plus grand plaisir de notre communauté (...) L’idée est d’ailleurs de concevoir un vrai complexe autour duquel gravitera salle d’échauffement, bureaux, salons réceptifs, complexes hôteliers, centres médicaux, salle de classe" a déclaré le nouveau président, avant d'ajouter vouloir "pérenniser l'institution, accroître le BLMA Business Club avec nos partenaires, mais aussi développer les abonnés et le réseau bénévoles". Et de conclure par un hommage à son prédécesseur : "ce grand monsieur a fait évoluer ce club, il l’a dépoussiéré".