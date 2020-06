Le BLMA renonce à participer à la prochaine Euroleague Women

Le club de basket féminin de Lattes Montpellier l'a annoncé ce jeudi soir dans un communiqué. La crise financière impacte considérablement le club et certains de ses partenaires, raison pour laquelle il préfère assurer ses arrières en renonçant à disputer la compétition européenne la plus prestigieuse et dans laquelle il était d'ailleurs toujours engagé au début de la pandémie et au moment de l'arrêt des compétitions de basket.

Le BLMA entend ne pas mettre les 25 salariés en danger. Les emplois de ces derniers sont d'ailleurs toujours assurés grâce "aux aides gouvernementales" activées par le club. Seulement, "les principales ressources sont gelées", et le BLMA souhaite se stabiliser financièrement, avant de se lancer dans une nouvelle aventure sur la scène européenne. La décision a été prise par le Président, appuyé par le comité directeur, alors même que le les dirigeants héraultais avaient réalisé un mercato afin d'être compétitifs en Euroleague.