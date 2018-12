Le Boulazac Basket Dordogne affronte ce jeudi 27 décembre le CSP Limoges

Boulazac, France

CSP-Limoges / Boulazac. Les supporteurs boulazacois auront droit à un derby ce jeudi 27 décembre lors de la 15ème journée du championnat de PRO A de basket, la dernière de l'année 2018. Un déplacement qui s'annonce difficile pour les Périgourdins dans un palais des sports de Beaublanc, chauffé à blanc.

Le CSP Limoges a repris du poil de la bête

Au classement, les deux équipes sont à égalité avec sept victoires et autant de défaites. Mais la photo est trompeuse. Il y a à peine un mois, le CSP traversait une mauvaise période accumulant les mauvais résultats. Le remplacement de Kyle Milling par son assistant François Peronnet a visiblement porté ses fruits. Depuis, l'équipe de Limoges enchaîne les bons résultats avec cinq victoires consécutives, toutes compétitions confondues. On ne peut pas en dire autant de Boulazac qui, en quatre rencontres, a subi trois revers, il est vrai face aux grosses cylindrées que sont l'ASVEL, Strasbourg et Levallois.

On affronte, dans son antre, un mastodonte du championnat avec un effectif taillé pour être champion de France."

Lors de la dernière rencontre au Palio, Boulazac, qui menait de 14 points à la mi-temps face à Levallois, a montré un tout autre visage après la pause, avant finalement de s'incliner (72-75). Une défaite que l'entraîneur boulazacois analyse avec lucidité à froid: "Je pense qu'on a eu une grosse baisse de régime sur le plan physique, quelques situations difficiles à encaisser, auxquelles se sont ajoutés des coups de sifflet hasardeux ; cela a joué sur le moral des troupes. La question maintenant, de part notre philosophie de jeu et la dépense énergétique, sera de savoir si nous sommes en capacité -puisqu'on n'a pas le même effectif que Limoges- de pouvoir rivaliser sur 40 minutes. On affronte, dans son antre, un mastodonte du championnat avec un effectif taillé pour être champion de France reconnait Thomas Andrieux. C'est un défi colossal qui nous attend. mais après, nous on le prend comme une performance à jouer, pour nous acteurs, il faut qu'on garde les pieds sur terre. Avant de conclure : on y va pour faire un bon résultat!"

CSP Limoges / Boulazac, une rencontre à vivre en direct ce jeudi 27 décembre sur France Bleu Périgord et francebleu.fr. La soirée animée par Francis Lacour débute à 19h30. Xavier Dalmont assurera le commentaire en direct de Beaublanc à partir de 20h00.