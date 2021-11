Le Boulazac Basket Dordogne alignera ses deux nouvelles recrues lors de la 5e journée de PRO B à Evreux

Le Boulazac Basket Dordogne va pouvoir tester grandeur nature ses deux nouvelles recrues. Le meneur Nic Moore et le pivot Nicolas De Jong seront du déplacement à Évreux ce mardi 9 novembre, à l'occasion de la 5e journée de PRO B de basket. Un renfort très attendu pour l'équipe qui, en quatre rencontres, a enchaîné quatre défaites. L'entraineur Nikola Antić compte sur eux pour apporter expérience, confiance et sérénité à une équipe qui en manque cruellement depuis le début du championnat. "Parfois les discours entre joueurs dans les vestiaires peuvent changer les choses explique l'entraineur. Cela n'a pas le même poids que le coach. Quand les joueurs voient quelqu'un qui a plus d'expérience, ça peut être un déclic pour eux. Le poids d'un objectif, le poids d'être un joueur majeur peuvent bloquer certains".

Nicolas De Jong ravi de retrouver Boulazac

De retour d'une pige médicale à l'Estudiantes Madrid, Nicolas de Jong, qui a évolué à Boulazac en 2018-2019 lorsque l'équipe était en Jeep-Elite, connaît parfaitement la situation délicate dans laquelle se trouve Boulazac mais ne n'en émeut pas particulièrement. J'ai 33 ans et j'arrive sur mes dernières années basket confie l'ancien Palois. J'ai aussi envie de prendre du plaisir dans des situations où je pense que je peux en prendre. Je garde un très bon souvenir de Boulazac. Et même s'il y a un départ un peu difficile de l'équipe, je ne vois pas pourquoi je m'inquièterais, il reste 30 matchs! A un moment donné, redresser la barre, c'est pas juste utopique, c'est faisable.

Le joueur, qui a connu ces dernières années des problèmes aux genoux, espère comme Nic Moore apporter une plus value. "Apporter peut-être une pas une mentalité, explique-t-il, mais en tout cas un détachement de la situation, c'est à dire qu'on arrive en tant que nouveau. Pour moi j'arrive et c'est comme s'il y avait zéro à zéro. Les quatre matchs, je ne les ai pas joués. Il y a un match qui arrive, j'ai envie de le gagner et je vais tout faire pour. Et j'espère justement prendre le groupe avec moi ou qu'on prenne tous ensemble la mesure du truc à se dire. il y a un nouvel effectif, on a changé. Maintenant, il faut commencer une dynamique. Donc moi, j'arrive avec aucun a priori, je ne vis pas dans les défaites qui sont en avant ou dans la préparation.

Ivan Février indisponible

Le Boulazac Basket Dordogne devra en revanche composer à Evreux sans l'une de ses pièces maîtresses. Ivan Février s'est tordu la cheville lors de la première action du match contre Antibes vendredi dernier. Le joueur devait subir des tests médicaux pour connaître l'étendue de sa blessure, et sa période d'indisponibilité. Autre absent à Evreux, l’ailier norvégien Chris-Ebou Ndow qui souffre des ischios-jambiers.

Evreux/ Boulazac Basket Dordogne, un match à vivre en direct sur France Bleu Périgord ce mardi 9 novembre à partir de 20h00. La soirée, animée par Francis Lacour débute à 19h30.