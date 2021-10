"Objectif Top 4" cette saison pour le Boulazac Basket Dordogne en Pro B, dit son président

1. "Objectif Top 4" pour le championnat

"L'objectif premier c'est de se situer dans le Top 4 dans un premier temps. Quand on a recruté le nouveau coach, on a eu la discussion de savoir si on a une équipe tout de suite compétitive pour monter, ou si on a un projet de long terme. On a besoin d'une équipe qui reste au BBD pour que les fans s'identifient sur la durée."

2. "Remplir le Palio"

"On a tout réfléchi pour apporter plus à nos spectateurs dès cette saison, dès dimanche il y a un avant-match avec des services nouveaux, un avant-match avec une bodéga, un concert, un repas. On a travaillé sur des tarifs adaptés pour les étudiants. On a des offres à la carte, des chéquiers pour consommer non-pas sur un abonnement à l'année mais choisir les matchs où on veut venir avec ses copains. On sait qu'il faudra du temps pour gommer les mauvais résultats de l'an dernier et donner envie de revenir au Palio. Le début de saison va être important pour donner envie de nous revoir".

3. "S'inquiéter non, réagir oui"

L'élimination en Leader's Cup avec deux défaites de plus de 20 points contre Saint-Chamond et Vichy-Clermont inquiète-t-elle Laurent Serres ? "Il faut tenir compte [de l'élimination en Leader's Cup juste avant le début de la saison de Pro B], il faut réagir, considérer que ce sont des coups de tonnerre à l'échelle de la Leader's Cup mais le championnat commence dimanche. On va voir ce que l'équipe est capable de proposer en championnat". Et Marquis Wright, le nouveau meneur pas forcément très performant jusqu'ici ? "Le coach attend qu'il ait une attitude de leader sur le terrain, ce qui peut manquer un petit peu aujourd'hui. Il faut laisser les choses s'installer. Si les victoires se présentent, l'attitude générale du groupe va évoluer".