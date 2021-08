Le Boulazac Basket Dordogne dispute ce samedi à Pau son premier match de préparation

Le Boulazac Basket Dordogne entame dans les Pyrénées-Atlantiques sa série de matchs de préparation. Descendue en PRO-B à l'issue de la saison 2020-2021, l'équipe va affronter samedi 28 août un ancien adversaire de Jeep-Elite, Pau-Lacq-Orthez.

Ce premier match va me donner des idées sur ce qu'il va falloir travailler" - Nicola Antic, l'entraîneur du BBD

Une rencontre qui aura valeur de test grandeur nature, pour Nikola Antic, l'entraîneur du Boulazac Basket Dordogne. "J'ai recruté les joueurs, explique-t-il, mais je ne connais pas leurs habitudes. Le premier match va me donner des idées sur ce qu'il va falloir travailler. Je les connais collectivement, mais je vais leur demander de jouer plus individuel pour voir où ils sont forts pour créer mes systèmes. Je ne suis pas de ceux qui préparent à l'avance tous les systèmes, j'aime bien regarder les habitudes et utiliser les qualités de mes joueurs. Ca prend du temps, c'est du travail, mais je pense que c'est un bon schéma. Donc voir leur qualité d'abord, essayer en deuxième partie de match de mettre en pratique ce que l'on a travaillé jusqu'à présent et enfin voir l'état physique, ça c'est le plus important".

Marquis Wright et Quentin Serron dans l'effectif

Tout juste recrutés, Quentin Serron et Marquis Wright seront du déplacement. Arrivés mercredi à Boulazac, les deux joueurs ont rejoint le groupe à l'entraînement dès jeudi et porteront le maillot boulazacois dès samedi. La rencontre est prévue à 18h00 salle Bruno Tarricq à Pau. Pour ceux qui souhaitent assister à la rencontre, le passe sanitaire sera demandé.