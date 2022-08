Le Boulazac Basket Dordogne fait sa rentrée

Après une pause estivale bien méritée, les basketteurs du BBD ont retrouvé le parquet de l'Agora ce lundi 8 août. Pour leur rentrée des classes, les joueurs se sont réunis pour une séance d'entraînement, la première avant le lancement de la saison. "Il y a de l'excitation et de l'enthousiasme. On est contents de voir les nouvelles têtes", sourit Alexandre Ménard.

Quatre nouvelles recrues

Quatre nouveaux joueurs rejoignent l'équipe. Il s'agit de Clément Cavallo, Louis Cassier, Travis Munnings et Kavell Bigby-Williams. Le BBD travaille encore sur le recrutement d'un dixième joueur au profil 2 et qui pourrait évoluer sur le poste 1.

Voici donc la liste des joueurs cette saison en attendant l'arrivée du dernier joueur :

Paul Billong

Baptiste Tchouaffé

Olivier Courtale

Nicolas De Jong

Nic Moore

Clément Cavallo

Louis Cassier

Travis Munnings

Kavell Bigby-Williams

Kavell Bigby-Williams n'est pas encore arrivé en Dordogne, il vient de terminer le championnat en République Dominicaine. Il devrait arriver à Boulazac dans peu de temps, avant de repartir avec sa sélection nationale.

"On a essayé de construire l'équipe de la manière la plus intelligente possible, en fonction des gens qu'on voulait garder, ceux qui voulaient rester, et ceux qui voulaient partir. On a essayé d'apporter les pièces au fur et à mesure en mettant comme point d'orgue cette notion de partage et d'engagement pour l'équipe avant l'engagement pour soi. C'est ce qui l'année dernière nous a permis de traverser la tempête et rester indemnes", explique Alexandre Ménard. Du côté du staff, Jérémy Sarre prend la suite de Claude Bergeaud au poste de directeur sportif. Le staff technique reste inchangé.

Viser le haut du tableau

Dans la constitution de son équipe, Alexandre Ménard a voulu privilégier la défense, "le côté partage du ballon et le fait que l'équipe est plus importante que l'individu", il a également voulu apporter "de la verticalité et de la densité athlétique".

"La Pro B, c'est un championnat très difficile. Par rapport à la saison qui vient de s'écouler, avec beaucoup d'humilité on va essayer de repartir et gagner le plus de matchs possibles. Bien sûr que le BBD se doit de viser le haut du tableau à minima. Si on dit moins d'un top 4, top 5, ce serait jouer à la Guy Roux", conclut Jérémy Sarre.

Pendant les deux premières semaines, le BBD va reprendre les phases d'entraînement, avant un premier match amical aux alentours du 23 août à l'Agora, contre Tarbes. Le BBD jouera face à Vichy-Clermont le 27 septembre pour la première phase de Leaders Cup.