Le Boulazac Basket Dordogne lance sa campagne d'abonnement pour la prochaine saison

Avis aux supporters du Boulazac Basket Dordogne : le BBD ouvre ce lundi 26 juin sa campagne d'abonnement pour la saison 2023-2024. Les tarifs des abonnements sont compris entre 115 et 370 €, selon la zone du Palio. Les étudiants et les licenciés en clubs de basket bénéficient de tarifs réduits : entre 85 et 190 € l'abonnement.

Deux nouveautés pour la saison 2023-2024

Le BBD lance un nouvel abonnement à destination des familles, avec "des tarifs créés sur-mesure et avantageux". Autre nouveauté pour cette saison 2023-2024 : des "événements exclusifs" organisés pour les abonnés uniquement.

Cela s'ajoute aux avantages auxquels les abonnés continuent d'avoir accès : place attitrée pendant toute la saison régulière, 17 matchs de Pro B inclus, matchs de Coupe de France, de Leaders Cup et premier match à domicile du premier tour des play-offs offerts.

Priorité au réabonnement

Dans un premier temps, du 26 juin au 7 juillet, la priorité sera donnée aux abonnés 2022-2023 pour qu'ils se réabonnent à la même place. Seules les autres places disponibles seront alors ouvertes aux nouveaux fidèles du BBD. Toutes les places disponibles restantes seront ensuite mises en vente à partir du 10 juillet.

Pour vous abonner, contactez l'équipe billetterie du BBD par mail billetterie@boulazacbasket.com, par téléphone au 05 53 54 59 70, via la billetterie en ligne ou au siège social du BBD au Complexe sportif Agora à Boulazac, du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à 17h30.