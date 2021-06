Le Boulazac Basket Dordogne présente son nouvel entraîneur, Nikola Antić

Le nouvel entraîneur du BBD et son assistant Anthony Stanford

Après sa dernière lourde défaite face à Cholet, le BBD se tourne désormais vers la rentrée prochaine en présentant le successeur de Thomas Andrieu au poste d'entraîneur, le Serbe Nikola Antić. Cet entraîneur passé par Charleville Mézières entre 2008 et 2010, Châlons-Reims entre 2010 et 2017 et Antibes de 2019 à octobre 2020 s'attelle désormais à préparer la saison prochaine.

Nikola Antić se réjouit d'arriver en Dordogne. Il se veut optimiste pour ses joueurs et compte bien ne pas décevoir les supporters du BBD.

Nikola Antić : "je suis sûr qu'ils ne vont pas être déçus" Copier

Ce nouvel entraîneur ne veut pas se donner d'objectif précis pour la saison qui arrive, mais veut mettre en valeurs les atouts des joueurs du BBD.