Le Boulazac Basket Dordogne recrute le meneur Jamar Wilson comme pigiste médical pour faire face aux blessures de Nick Moore et Vytenis Cizauskas. L'international de 38 ans a déjà joué en France à Rouen, Nanterre et Bourg-en-Bresse.

C'est un joueur "très expérimenté", comme le dit le Boulazac Basket Dordogne dans un communiqué. Le club de basket de Boulazac recrute Jamar Wilson, un joueur américano-finlandais de 38 ans comme pigiste médical, pour pallier les absences sur blessures de son meneur Nick Moore et de sa dernière recrue, le lituanien Vitenis Cizauskas.

Passé par Bourg-en-Bresse et Nanterre

Jamar Wilson compte une trentaine de sélections dans l'équipe nationale de Finlande. Il a une longue carrière professionnelle derrière lui, commencée en Belgique à Verviers en 2007. Il était sous contrat depuis 2020 avec un club finlandais, mais il est passé par Rouen en 2015, Nanterre en 2017 et Bourg-en-Bresse, en 2019, lors de laquelle il a ferraillé avec le BBD en Pro A.

"C’est une opportunité que l’on ne pouvait pas laisser passer car il est disponible de suite et il est en forme, et à ce moment de l’année c’est important. C’est un joueur qui peut aller sur deux postes, c’est un combo. De plus, il connait parfaitement le championnat de France", assure Alexandre Ménard, le tout nouveau coach du BBD qui compte sur lui pour aider à redresser la barre. Le BBD est actuellement quinzième de la Pro B, et lutte pour le maintien.