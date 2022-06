Le Boulazac Basket Dordogne recrute un nouveau joueur de la Chorale de Roanne

Louis Cassier est la nouvelle recrue du Boulazac Basket Dordogne vient aussi de Roanne et de la Chorale. Louis Cassier a signé avec le club périgourdin pour deux saisons. Louis Cassier a 24 ans, il mesure 2 mètres 02 et joue au poste d'intérieur. Louis Cassier a déjà joué en élite au côtés de Chalons-Champagne mais aussi deux saisons en PRO B en Alsace et la dernière saison à Roanne dans la Loire.

La nouvelle recrue a signé pour deux saisons avec le BBD.

