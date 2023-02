Le Boulazac Basket Dordogne rêve de décrocher le premier titre professionnel de son histoire

Ce serait un beau trophée à mettre dans l'armoire du club. Ce dimanche, le Boulazac Basket Dordogne affronte Angers sur le parquet de Saint-Chamond en finale de la Leaders cup de Pro B. Un match pour l'histoire qui pourrait permettre à Boulazac de décrocher son tout premier titre professionnel.

Boulazac-Angers, la belle

"On vit tous pour ces moments là", sourit le pivot Nicolas de Jong. Il a hâte d'en découdre. "Tout le monde sait que c'est difficile de jouer une finale tout simplement parce que le basket est un sport collectif et qu'il faut que beaucoup d'étoiles s'alignent", dit-il.

Pour le BBD, ce match face à Angers c'est un peu la belle , après une première victoire (109-102) au match aller et une défaite écrasante au match retour (105-87).

Mais l'échec d'il y a trois semaines aura servi explique Alexandre Ménard le coach du BBD. "On n'avait pas la même énergie, on sortait d'un match face à Saint-Quentin très abouti. J'avais l'impression que le joystick était plein de beurre, et que j'arrivais pas à faire bouger l'équipe comme d'habitude" , dit-il. Aujourd'hui Boulazac a appris à mieux connaître sinon éviter les pièges des Angevins qui pratiquent "un basket total, agressif".

Tchouaffé, Cavallo et Munnings incertains

Avec une finale quatre jours seulement après le match de Coupe de France à Strasbourg, l'effectif boulazacois pourrait se présenter affaibli ce dimanche. Trois joueurs sont incertains, Clément Cavallo et Bathiste Tchouaffé sortis mercredi soir pour blessures, et Travis Munnings.

Mais Alexandre Ménard se veut rassurant. "Peu importe la configuration dans laquelle on va se trouver, il faudra trouver les clés pour remporter ce match.Cette équipe a prouvé qu'elle avait du caractère, de l'énergie de l'orgueil et de la fierté, même dans des situations difficiles. Le dernier match face à Lille on jouait sans Nic Moore et on avait qu'un seul meneur de jeu. On peut renverser des montagnes", dit-il. Tout en ajoutant : "la Terre ne s'arrêtera pas de tourner après ce match".

Boulazac-Angers en finale de la Leaders Cup de Pro B, c'est à suivre ce dimanche à 16h et dès 15h30 en direct sur France Bleu Périgord.