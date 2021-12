Le Bourges Basket connaît son adversaire au premier tour des play-offs d'Eurocoupe

Meilleure équipe des phases de poule d'Eurocoupe, le Tango Bourges Basket a un adversaire à sa portée pour le premier tour des play-offs. Il s'agit des London Lions, qualifié avec seulement deux victoires en six matchs.

C'est un affrontement déséquilibré sur le papier. En 32e de finale d'Eurocoupe, le Bourges Basket affronte les London Lions. Un duel entre la meilleure et la moins bonne équipe des phases de poule. Les Berruyères ont fait une démonstration de force tout au long des six premières rencontres disputées : six victoires, la meilleure attaque, l'une des meilleures défenses. Le carton face au Dinamo Sassari (118-67) mercredi en a encore été la confirmation.

En face, les Londoniennes sont considérées comme la 32e équipe du plateau encore en lice. Elles ont fini troisièmes de leur poule avec deux victoires et quatre défaites et une fébrilité défensive assez nette. Les Tango devront quand même se méfier de cette nouvelle phase avec des rencontres à élimination directe.

Le match aller aura lieu mercredi 15 décembre à Londres. Et le retour se passera dans la salle du Prado mercredi 22 décembre.

