Le Bourges Basket connaît son calendrier pour la saison 2021-2022 de Ligue féminine

Jamais deux sans trois ! Le Bourges Basket va entamer sa saison de Ligue féminine contre le même adversaire pour la troisième année consécutive, à savoir Roche Vendée. Cette première rencontre se déroulera au Prado le samedi 2 octobre et signera donc le retour du public berruyer pour la première fois en match officiel dans sa salle depuis octobre 2020. La LFB a dévoilé l'intégralité du calendrier pour la saison 2021-2022.

Le premier gros choc de la saison aura lieu le 30 octobre, à l'occasion de la cinquième journée. Les Berruyères recevront et affronteront les championnes de France en titre : le club de Basket Landes. Et puis, le 18 décembre, les Berruyères défieront le rival Lyon ASVEL, qui a encore recruté une joueuse du Bourges Basket, en l'occurrence Alexia Chartereau, sacrée meilleure joueuse la saison dernière.

L'aventure s'était terminée en demi-finale des playoffs, avec une défaite face à Lattes-Montpellier. Pour rappel, ce sont les huit premiers à l'issue de la saison régulière qui se qualifient pour cette seconde partie de championnat. Les quarts de finale auront lieu les 7, 10 et 13 mai. Les demi-finales sont prévues les 18, 21 et 24 mai. Enfin, on espère retrouver le Bourges Basket en finale à partir du 29 mai 2022.