Le Bourges Basket devra jouer un troisième match décisif en playoffs contre Lattes-Montpellier

Ce n'est pas vraiment le scénario qu'on espérait pour le Bourges Basket. Après leur brillante victoire en quart de finale aller contre Lattes-Montpellier (99-67), les Berruyères n'ont pas réussi à plier la série. Elles ont été battues 75-72 lors du match retour. Et pourtant, à la fin du troisième quart-temps, ce sont les Tango qui faisaient la course en tête avec un avantage d'un point (52-51). Cela n'a pas suffi. Dans la dernière période du match, les joueuses de Lattes-Montpellier ont montré plus d'agressivité et ont fait preuve de plus d'adresse au shoot.

Il faudra donc un troisième match décisif entre les deux équipes pour savoir qui ira en demi-finale de Ligue féminine. Ce sera vendredi 13 mai à Bourges à partir de 20h45.