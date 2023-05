Le Bourges Basket éliminé par l'ASVEL en demi-finale de Ligue féminine

L'avantage de 13 points à l'issue de la demi-finale aller n'aura donc pas suffi . Les joueuses de Bourges étaient prévenues : cette équipe de l'ASVEL est redoutable : première place de la saison régulière, championne en EuroCoupe de basket, finaliste de la Coupe de France. Un ogre quasi invincible à domicile et qui a encore prouvé sa supériorité cette saison. Les Berruyères s'inclinent assez lourdement (93-73), 20 points d'écart qui mettent un terme à leur rêve de conserver leur statut de championnes de France en titre.

Un début de match pourtant parfait du Bourges Basket

Pourtant, tout avait bien commencé. Une entrée en matière réussie, beaucoup de sérénité, pas de précipitation. Les Tango faisaient leur jeu, ce n'était pas à elle d'enflammer la rencontre. Après 13 minutes de jeu, Bourges fait la course en tête avec un écart de 7 points (30-23). Et tout a déraillé. Il faut reconnaître que les Lyonnaises ont mis du cœur à l'ouvrage, elles n'ont pas baissé la tête et ont mis beaucoup plus de rythme dans la rencontre. De l'autre côté du parquet, les Berruyères ont déjoué : moins de concentration, des pertes de balle coupables, des passes mal ajustées, une défense pas assez serrée sur l'adversaire. "On a permis aux Lyonnaises d'être offensives, on n'a pas réussi à rendre ce match défensif", regrette l'entraîneur Olivier Lafargue. Ses joueuses avaient réussi une performance défensive de très haut niveau lors de la demi-finale aller, pas cette fois.

A la mi-temps, Lyon mène de 10 points (50-40). Ce qui promet une fin de match pleine de suspens. Bourges revient des vestiaires avec de meilleures intentions et l'écart n'est plus que de six points au cours du troisième quart-temps. "C'est là qu'on a notre deuxième temps faible que l'on a mal géré. Elles ont des talents individuels de très haut niveau", souligne Olivier Lafargue. Blake Dietrick et Alexia Chartereau ont notamment fait un match très abouti.

Quasiment une saison blanche pour les Berruyères

Le quatrième quart-temps est fatidique. Le Bourges Basket est dominé, l'écart se creuse, il passe au-dessus des 13 points, ce qui permet à l'ASVEL de se qualifier pour la finale. "On a peut-être manqué d'agressivité, il nous a manqué ce petit truc. Je sens qu'on a été affectées par la situation, par le fait que Lyon est bien revenu dans le match. Et c'est dommage, parce que même avec 10 points de retard, rien n'est joué", analyse Endy Miyem à l'issue du match.

Si l'on met de côté la SuperCoupe d'Europe et le Trophée des Champions décrochés en tout début de saison, les Berruyères finissent sans aucun titre. Ni en Ligue féminine, ni en Coupe de France, ni en Euroligue.