Le Bourges Basket fête son sacre en EuroCoupe avec ses supporters

On ne se lasse pas de voir ce magnifique trophée dans les bras des joueuses et du staff du Bourges Basket. Près de trois semaines après son sacre en finale de l'EuroCoupe contre Venise, le club berruyer a célébré ce moment avec ses supporters. Une cérémonie spéciale était organisée dans les locaux de la mairie de Bourges, ce lundi soir. "Merci, merci, merci pour cette Coupe gagnée de haute lutte. Les Tango font partie de notre ville et de notre histoire", a salué le maire Yann Galut.

Des centaines de supporters des Tango ont fait le déplacement pour féliciter l'ensemble du club et encourager les joueuses pour les matchs à venir. Il reste un titre de champion de France à aller chercher !

