Le Bourges Basket n'est plus qu'à une victoire d'un 15ème sacre en Ligue féminine

Le Bourges Basket a encore fait sensation ! Après une belle victoire avec 10 points d'avance lors du premier match de la finale du championnat de France, les Berruyères ont encore fait mieux lors de la deuxième rencontre. Mardi soir, elles se sont imposées 78-62 face à une équipe de Lyon ASVEL combative jusqu'à la mi-temps puis dépassée par la fougue des Tango. Bourges doit encore gagner un match pour devenir champion de France pour la quinzième fois de son histoire.

Un public exceptionnel pour porter le Bourges Basket !

Une fois de plus, Bourges a été porté par un public extraordinaire. Le match s'est joué à guichets fermés. Et cela s'est senti dans les moments importants. "C'est magique, j'adore voir ça !", s'exclame la capitaine Elodie Godin, pas lassée alors qu'elle finit sa cinquième saison avec le maillot berruyer. "On a envie de faire le petit effort en plus pour leur offrir du spectacle", explique-t-elle. L'entraîneur Olivier Lafargue est aussi sous le charme. "Quand on voit cet engouement, on a envie de bien utiliser cette énergie. Il ne faut pas que ça devienne un poids et on arrive parfaitement à le faire", ajoute-t-il. Bourges n'a d'ailleurs pas perdu le moindre match à domicile depuis le début de saison.

Les Berruyères ne pourront désormais pas compter sur leur public lors du troisième match samedi (et du quatrième match en cas de défaite). Il faut donc rester concentré. "On n'a rien gagné encore. La Coupe, on ne l'a pas. Donc il faut analyser ce qu'on a fait de bien et ce qu'on peut améliorer, il faut récupérer et rester focus", insiste Olivier Lafargue.