Le Bourges Basket qualifié en demi-finale du championnat de France

Le rêve de titre de champion de France continue pour le Bourges Basket ! Battues lors du quart de finale retour, les Berruyères ont dû passer par le troisième et dernier match de cette série pour éliminer Lattes-Montpellier. La qualification en demi-finale est dans la poche après une rencontre qui a mis du temps à se décanter. À l'entame du quatrième quart-temps, les Berruyères ne comptent que cinq points d'avance. Mais cette-fois, elles n'ont pas laissé filer la victoire (86-69). "On est soulagées, on est satisfaites ! On a mis de l'agressivité en défense et on les a empêchées de faire ce qu'elles voulaient", se félicite la Berruyère Sarah Michel.

Et maintenant, une demi contre Basket Landes !

C'est donc dans les dix dernières minutes que tout s'est joué. Impact physique, endurance, mental : les Berruyères ont mis tous les ingrédients nécessaires pour décrocher cette victoire capitale. "Sur la globalité de la rencontre, c'est pas mal ce qu'on fait. On n'a arrêté de réfléchir, de se poser trop de questions", estime l'entraîneur Olivier Lafargue.

En conférence de presse d'après-match, il s'est très vite tourné vers la demi-finale. Un nouvel affrontement contre Basket Landes qui se profile. Ce sont actuellement les deux meilleures équipes françaises. Mont de Marsan a eu l'avantage en finale de la Coupe de France. À Bourges de montrer sa domination dans ces playoffs. "Ça va être un beau combat. On va soigner les petits bobos et prendre le temps d'analyser les choses", conclut Olivier Lafargue.

Le match aller aura lieu dès mardi 17 mai, dans la salle du Prado de Bourges, à partir de 20h45.