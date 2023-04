Le Bourges basket recrute Taylor Wurtz comme pigiste médicale

Du renfort à l'approche des play-off ! Le Bourges basket recrute une nouvelle joueuse : Taylor Wurtz rejoint les Tango en tant que pigiste médicale. Elle vient pallier l'absence de Sarah Michel, indisponible en ce moment.

À 32 ans, Taylor Wurtz connait très bien le championnat français, puisqu'elle a déjà joué à Montpellier et Landerneau. L'ailière a également joué avec Saragosse en Espagne et faisait partie de l'équipe de Jérusalem (Israël) cette saison.

« Taylor Wurtz est une poste 2-3 capable de shooter de loin, réagit Olivier Lafargue, coach des Tango. Elle jouait encore très récemment donc on sait qu’elle est en forme physique. C’est une joueuse qui connaît le Championnat de France et qui a performé en Ligue Féminine, on réduit donc les zones d’incertitudes à ce moment de la saison". Elle a déjà joué aux côtés d'Endy Miyem et Alix Duchet.

Taylor Wurtz sera un atout pour les prochains matchs des Berruyères. À deux matchs de la fin de la saison régulière, elles sont troisièmes au classement (derrière Lyon ASVEL et Villeneuve-d'Asqc). Prochain match des Tango : la réception des Bretonnes de Landerneau mercredi 19 avril à 20h devant le public du Prado de Bourges.