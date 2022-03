Le Bourges Basket se qualifie pour la finale de la Coupe de France

Le Bourges Basket retrouve la finale de la Coupe de France ! Trois ans après son dernier titre dans la compétition, le club va pouvoir à nouveau tenter sa chance et viser un douzième sacre dans l'épreuve. Les basketteuses berruyères se sont employées pour éliminer Villeneuve-d'Ascq en demi-finale, ce dimanche. L'écart n'était que de trois points à la mi-temps et ce sont même les Nordistes qui faisaient la course en tête à l'entame du dernier quart-temps.

Bourges a finalement mis le turbo dans les dix dernières minutes de la rencontre. L'affiche de la finale, disputée à Paris le 22 avril, promet d'être alléchante. Bourges sera opposé à Basket Landes, l'équipe de Mont-de-Marsan, qui s'est facilement imposé face à Landerneau (72-44). Des retrouvailles entre deux clubs qui s'affrontent aussi en quart de finale d'EuroCoupe.