Le Bourges Basket veut rester invaincu en Coupe d'Europe cette saison

Ne pas laisser de miettes à l'adversaire. Tel est l'état d'esprit des basketteuses berruyères depuis le début de la saison de Coupe d'Europe. Le Dinamo Sassari, battu 122-61, et Fribourg, écrasé 102-49, en ont fait les frais. La partie a en revanche été nettement plus serrée en ouverture face à Tenerife. Un panier décisif à deux secondes de la fin du match, signé Alix Duchet, a offert la victoire au Bourges Basket (80-79). Il faudra donc être méfiant ce mercredi soir. Les Tango reçoivent à 20h30 le club espagnol.

"C'est une équipe à prendre au sérieux. Si on n'est pas vraiment intense, elle peut nous poser beaucoup de problèmes. Il faudra être vigilant", prévient Olivier Lafargue, l'entraîneur berruyer. "Il faut retrouver du jeu, être plus joueur que dans l'analyse. C'est plus important qu'on mette de la course, de la vitesse et tous ces ingrédients", précise-t-il. D'autant que cette fois, Alix Duchet ne sera pas sur le parquet puisque la Berruyère doit se faire opérer vendredi à cause d'une déchirure de l'anse du seau méniscal.