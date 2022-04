Le Bourges Basket vise un douzième sacre en Coupe de France

Le Bourges Basket peut encore plus entrer dans l'histoire de son sport. Le club des Tango vise un douzième sacre en Coupe de France. Les Berruyères n'auront pas la tâche facile face à Basket Landes, l'équipe de Mont-de-Marsan. Le coup d'envoi est donné à 14h30 dans la mythique salle de Paris Bercy. "J'ai vraiment trop hâte, je suis trop contente, je vais jouer devant mes proches", s'exclame Laëtitia Guapo. "J'espère aller chercher ce titre que je n'ai pas à mon palmarès", ajoute-t-elle.

Remporter un nouveau titre cette saison

Cette saison, les Berruyères sont impériales. Elles sont en tête de la Ligue féminine et ont remporté la finale de l'EuroCoupe. "On veut aller chercher ce deuxième titre de la saison. Quand on court, quand on met de l'agressivité, quand on essaie de jouer notre jeu, on est plus efficace. La clé sera d'imposer notre rythme", souligne la joueuse des Tango.

Bourges contre Mont-de-Marsan, c'est devenu une affiche, un classique du basket français. Quatre matchs disputés cette saison, trois victoires pour les Berruyères. "On sait à quoi s'attendre. Ça va vraiment se jouer sur l'intensité qu'on sera capable de mettre et aux petits ballons qui traînent et toutes les choses qui peuvent faire la différence. Ce sont deux belles équipes qui jouent bien au basket. Il faut qu'on se concentre sur nous. On a profité de tous les matchs joués avant pour apprendre des difficultés rencontrées et de voir comment on peut les gérer. C'est ça qui fait que l'on a plus de flèches à notre arc", souligne Olivier Lafargue, l'entraineur des Tango.