Le Brest Bretagne Handball échoue en finale du championnat de France face à Metz

Déjà battu en finale aller, le Brest Bretagne Handball s'est une nouvelle fois incliné face au Metz Handball en match retour. Une défaite 25-23 qui prive les brestoises du titre du championnat de France. Mais pour son retour parmi l'élite, le BBH aura réalisé une saison époustouflante !

Jusqu'au bout, le Brest Bretagne Handball y aura cru. Mais comme au match aller, malgré un avantage de trois buts en cours de seconde période, les finistériennes ont craqué. Physiquement surtout. Et puis à l'expérience, le Metz Handball a fait son retard et s'est finalement imposé 25-23 en finale retour. Metz ajoute donc un 21e championnat de France à son palmarès et confirme son statut d'ogre du handball français.

Laurent Bezeau, entraîneur brestois : "Physiquement, on a été très vite en difficulté face à Metz qui a beaucoup d'arguments" Copier

La déception des Brestoises assistant à la remise du trophée de LFH pic.twitter.com/7RZKFC6VoJ — Bleu Breizh Izel (@Francebleubzh) June 3, 2017

Des décisions arbitrales très litigieuses

A l'issue de la rencontre, les joueuses brestoises ont regretté l'arbitrage de cette finale retour. Plusieurs décisions ont été incomprises : des expulsions de 2 minutes trop récurrentes pour le BBH, des fautes non-sifflées.

L'arbitrage a été pitoyable. Metz a amplement mérité son titre mais a eu un coup de pouce très grand et très visible" Stéphanie Ntsama Akoa, la capitaine du BBH

Une fin décevante au terme d'une saison très réussie

Evidemment qu'il y a de la déception. Surtout que les brestoises ont réellement tenu tête à cette équipe du Metz Handball. Mais justement, le BBH a montré de très belles choses, très prometteuses pour une équipe promue. "Il faut relativiser, on a pas perdu de dix buts, on a fait un bon match à Metz", précisait d'ailleurs Stéphanie Ntsama Akoa au coup de sifflet final.

Amandine Tissier, demi-centre du BBH : "La deuxième place, c'est quand même pas si mal" Copier

Cette saison, le Brest Bretagne Handball aura donc fait une finale de championnat de France, une demi-finale en Coupe de France et un quart de finale en Coupe d'Europe EHF. Le BBH est d'ailleurs qualifié pour l'EHF la saison prochaine. Et pourra compter sur le renfort de Sladjana Pop-Lazic, la pivot ... du FC Metz.