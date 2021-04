Le Brest Bretagne Handball face à Györ en demi-finales de la Ligue des Championnes

Les filles du Brest Bretagne Handball affronteront les redoutables Hongroises de Györ en demi-finales de la Ligue des Championnes, le 29 mai. Les triples tenantes du titre évolueront à domicile puisque le final four se déroule à Budapest. Le BBH devra cravacher pour conquérir le prestigieux trophée.

Le tirage au sort du final four de la Ligue des Championnes de handball a été effectué ce mardi, et il n'a pas été tendre pour Brest, seule équipe française qualifiée. A Budapest le samedi 29 mai (15h15), le BBH retrouvera les Hongroises de Györ, sacrées en 2017, 2018 et 2019.

Un adversaire bien connu

Les deux équipes se sont déjà affrontées en poules cette saison pour deux résultats nuls (25-25, 27-27).

L'autre demi-finale opposera le même jour à 18h les néophytes Russes du CSKA Moscou aux Norvégiennes de Vipers Kristiansand. La finale aura lieu le lendemain, dimanche 30 mai à 18h, juste après la petite finale (15h15).