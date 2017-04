Le Brest Bretagne Handball fait un pas de géant vers les demi-finales de Ligue Féminine !

Le BBH s'est imposé 28-21 sur le parquet de Chambray-lès-Tours samedi, en quart de finale aller de Ligue Féminine. Un écart suffisant pour voir venir au match retour à l'Aréna de Brest. Ce sera samedi prochain, le 6 mai.

Le Brest Bretagne Handball a enfin battu sa "bête noire" ! Samedi soir, en quart de finale aller des play-offs de Ligue Féminine, le BBH s'est imposé 28-21 à Chambray-lès-Tours.

Dès le début de la rencontre, les handballeuses brestoises ont imposé leur rythme. 7 buts d'avance à la pause. Un écart maintenu jusqu'au coup de sifflet final. Le BBH a donc un pied et demi ... en demi-finale. Une défaite de 6 buts suffirait aux brestoises pour se qualifier.

Il faudra maintenant finir le boulot dans une semaine à la @BrestArena à l'occasion du match retour de ces 1/4 de finale des play-offs ! — BBH officiel (@BBH_Officiel) April 29, 2017

Brest n'avait plus battu Chambray-lès-Tours depuis deux ans

Cela faisait deux ans que l'équipe tourangelle posait des problèmes aux brestoises. Deux défaites du BBH cette année et deux matchs nuls la saison précédente. Une mauvaise série stoppée au meilleur moment !

Avant la rencontre, sur France Bleu Breizh Izel, Stéphanie Ntsama Akoa avait prévenu : "C'est un autre championnat qui commence. On va oublier qu'elles nous ont battu à chaque fois cette saison. Et on va oublier nos 7 défaites sur les 10 derniers matchs".

Rendez-vous samedi 6 mai à 20h30 à l'Aréna pour le match retour entre le Brest Bretagne Handball et Chambray-lès-Tours.