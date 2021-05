Le Brest Bretagne Handball signe l'exploit contre Metz et remporte le titre de champion de France

Elles l'ont fait ! Les filles du Brest Bretagne Handball viennent de remporter le premier titre de championnes de France de l'histoire du club depuis la liquidation de l'Arvor 29 en 2012, et la renaissance du club dans la foulée. Ce dimanche après-midi dans une Arena en fusion, les Brestoises ont renversé la vapeur face à Metz en l'emportant 29-22 ! Elles sont sacrées à la faveur du plus grand nombre de buts marqués à l'extérieur après leur revers 31-24 à l'aller.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Un début de deuxième période de folie

Pourtant nettement battues mercredi à l'aller en Lorraine, les joueuses de Laurent Bezeau ont petit à petit grignoté leur retard. D'abord accrochées un long moment en première période, les Brestoises mènent d'un but à la pause, 13-12. Avant de réaliser un début de deuxième période de feu. Elles creusent un écart de 6 buts (20-14, 21-15, 25-19, 26-20), dans le sillage d'un jeu retrouvé, d'Ana Gros (10 marqués) et Djurdjina Jaukovic (6 buts et un boulot énorme) en feu et d'une Sandra Toft énorme dans la cage (8 arrêts sur 18 au final) pour prendre le relais de Cléopatre Darleux (4 sur 16).

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

L'écart compensé à 9 minutes du terme

Metz éteint un peu l'incendie et revient à 4 buts (23-19), mais les Brestoises reprennent leurs aises dans la foulée et créent l'écart de 7 buts à la 51e minute de la rencontre (27-20). Ajoutez à cela ce brin de folie nécessaire à ce genre d'exploit, un poteau salvateur, un ballon trainant dans la zone, mais volleyé main ouverte par Foppa pour prendre huit buts d'avance (28-20) et l'appui d'une Arena avec 800 fans pour faire autant de bruit que le triple. Si Metz revient à sept buts pour maintenir le suspense, le BBH s'impose au final 29-22 grâce ses 24 buts mis aux Arènes de Metz à l'aller.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Vers un triplé historique ?

Huit jours après avoir déjà remporté la coupe de France contre Nantes, le BBH s'adjuge le championnat face à Metz et peut rêver d'un triplé historique. Le week-end prochain, le BBH jouera le Final 4 de la Ligue des Championnes à Budapest.