Le Brest Bretagne Handball rafle la coupe de France contre Nantes, son premier titre de la saison

La première marche est franchie ! Tant bien que mal, mais franchie quand même. Le Brest Bretagne Handball s'est adjugé, ce samedi après-midi, la troisième coupe de France de son histoire. Après 2016 et 2018, le BBH triomphe en 2021 après s'être imposé contre Nantes, 37-33, au palais des sports de Créteil. Non sans avoir tremblé.

Brest fait d'abord la différence puis Nantes s'accroche très fort

A la pause, rien n'est pourtant acquis pour le BBH après une première période débridée et un court avantage pour les Brestoises (20-19). La faute, ou grâce, à une entame de feu du BBH et un score de 9-4 (9'33") puis de 10-5 (10'36") dans le sillage d'un jeu léché, d'un festival de Gros et Jaukovic notamment, et des arrêts de Toft. Et puis, la machine s'enraye quand Nantes pause un temps mort et définit une attaque à 7 contre 6 en sortant sa gardienne. De Paula, auteur de 7 buts dans le premier acte, ramène les siennes quand Darleux, lancée pour suppléer Toft, n'est pas beaucoup plus heureuse dans la cage. Alors que Nantes revient à 15-15 (23'09"), le BBH contrôle tant bien que mal les opérations pour rentrer au vestiaire avec un but d'avance.

Une deuxième période encore étriquée, Darleux décisive

Le deuxième acte, très accroché, voit longtemps le BBH ne compter qu'un but d'avance, parfois deux (24-22, 28-26), une fois trois (29-26, 47'17"). Avant que Cléopatre Darleux fasse les arrêts déterminants (six au total) pour tenir les Nantaises à distance. Comptant quatre buts d'avance (32-28, 51'36"), le BBH de Laurent Bezeau fait ensuite parler son physique et son expérience. Toft signe aussi une parade cruciale sur pénalty (33-29), avant que Niakaté donne cinq buts d'avance. Au final, le BBH s'impose 37-33.

Place au championnat et la Ligue des Championnes

Le boulot fait, le BBH, pour un possible triplé inédit, peut désormais se tourner vers la finale du championnat de France contre Metz (mercredi 19 en Lorraine, dimanche 23 à Brest), puis le Final 4 de Ligue des Championnes dans quinze jours à Budapest, avant un premier match face à Gyor.