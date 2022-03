Le Brest Handball avant le 8e de finale de Ligue des Champions : "C'est comme une première mi-temps"

Des retours par fournées. Ce dimanche 27 mars, les handballeuses brestoises se déplacent au Danemark. Elles affrontent Odense pour le 1/8e de finale aller de la Ligue des Champions. Et pour cette première rencontre, l'entraineur Pablo Morel peut compter sur un effectif quasiment complet : _"Le retour d'Helene Fauske, le retour d'Agathe Quiniou, celui de Constance Mauny (ndlr : elles était positives au Covid). Il y a aussi celui de Kalidiatou Niakaté et celui de Pauletta Foppa",_ détaille le coach.

Alors une fois tout ce beau monde sur le terrain, l'objectif est avant tout de faire une belle performance, sans forcément avoir la victoire au bout. En effet, lorsque l'on demande à l'entraineur Pablo Morel si l'objectif est de gagner, il n'est pas si catégorique. Le 8e de finale se joue sur deux rencontres : un match aller et un match retour. "Ce match aller ce n'est que la première mi-temps, entre guillemets. Il ne faudra pas tirer de conclusion à la fin de la rencontre : si on gagne on ne sera pas qualifiés, si on perd on ne sera pas éliminés".

Il faut rester au contact pour avoir les cartes en main au match retour - Pablo Morel.

Le coach est lucide : "Si on arrive à gagner de quelques buts on sera ravis, une égalité ce sera une opération intéressante aussi, une défaite d'un ou deux buts ce ne sera pas forcément négatif. Il faut simplement rester au contact et mettre la pression chez nous. On envisage tous les scénarii possibles pour être encore maitres de notre destin et ne pas se condamner trop tôt."

Objectif : rester dans le top 8 européen

Tout restera donc à jouer lors du match retour à Brest. Avec une mission, affichée par le club depuis le début de la saison : s'imposer dans le top 8 des meilleurs équipes européennes : "Depuis trois/quatre saisons on y arrive donc ça c'est déjà une marque de stabilité et une vrai réussite."

Du côté des joueuses, "On l'aborde avec beaucoup d'envie ce 8e de finale", lance Alicia Toublanc, l'une des ailières droites du BBH. Par ailleurs, elle rejoint son coach sur l'importance de briller en ligue des champions : "C'est super important de montrer que Brest est là, présent dans les meilleures équipes. Ça peut faire envie à des joueuses internationales, ça parle à beaucoup de monde", analyse la joueuse.

Ce dimanche 27 mars, les ailes seront mises à contributions dans le jeu sur grands espaces et les montées de balles rapides, caractéristiques du BBH. Un jeu qui pourrait bien faire mal à Odense et permettre aux bretonnes de mettre un premier pied en 1/4 de finale. Le deuxième attendra le match retour le 3 avril.