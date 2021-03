Le Caen Basket Calvados a battu Chartres ce samedi, en Nationale 1, au Palais des sports. Un précieux succès 88-77 face à la meilleure attaque du championnat, qui maintient pleinement les Caennais dans la course à la montée en Pro B.

Le Caen Basket Calvados rebondit contre Chartres et s'accroche au bon wagon

Battu chez le leader de Nationale 1, Saint-Vallier, mardi 2 mars, les Caennais se devaient de repartir de l'avant face à Chartres, autre concurrent direct à la montée, ce samedi soir au Palais des Sports. Mission accomplie : 88 - 77.

Séraphin Saumont s'envole pour disputer un ballon aérien. Un duel à l'image de ce match très disputé. © Radio France - Esteban Pinel

Les basketteurs calvadosiens ont rapidement fait la course en tête et ont gardé le cap jusqu'au bout face à la meilleure attaque de N1. Et ce malgré plusieurs retours au score de Chartres, notamment dans le deuxième quart temps, puis la fin du troisième.

Les joueurs d'Eure-et-Loir ne pointaient encore qu'à quatre petites unités de Caen à un peu plus de trois minutes du terme. L'entraîneur du CBC Fabrice Courcier a relevé quelques chutes de concentration chez ses ouailles :

A un moment donné on tombe dans une certaine excitation. Il faut rester focus sur ce que l'on fait. Cette sérénité est importante car nous allons jouer des matchs clés.

Le technicien a toutefois estimé que Caen avait "bien maîtrisé dans l'ensemble". Notamment grâce à une prestation défensive de bon niveau face à cet adversaire redoutable sur le plan offensif.

La défense caennaise a contenu la meilleure attaque de N1. © Radio France - Esteban Pinel

L'ailier Bryson Pope dressait le bilan, avec humilité : "encaisser 77 points, ce n'est pas trop mal. Nous ne sommes pas trop satisfaits car nous avons fait des erreurs mais c'était bien de rebondir après notre défaite à Saint-Vallier".

C'est la 14e victoire en 16 matchs dans cette saison à l'issue incertaine du fait de la crise. La formule du championnat, et donc les conditions pour monter, dépendent de l'avancée du calendrier, affecté par de nombreux reports. Les basketteurs calvadosiens, 2e, restent positionnés dans le bon wagon, à égalité avec Saint-Vallier. Prochain rendez-vous le 9 mars à Andrézieux.