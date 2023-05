Playoffs NM1 - Le Caen Basket Calvados dans le dernier carré après sa victoire (78-61) contre Toulouse

Le Caen BC est en demi-finale des playoffs de Nationale 1 Le Caen Basket Calvados était à égalité, une victoire partout face à Toulouse, qui a remporté le match retour vendredi soir. Le CBC a fait le job devant 3 000 personnes et un Palais des Sports en fusion (78-61). Les Caennais poursuivent leur rêve d'accession en PRO B. Pour cela, il faudra déjà battre Loon-Plage, tombeur du Havre, vendredi 26 mai, lors de la première manche.

ⓘ Publicité

La folie sur le parquet après le coup de sifflet final © Radio France - LF

"Il se passe quelque chose d'incroyable"

Si les supporters ont répondu présent, les joueurs, sur le terrain, ont aussi montré de belles choses. Ils n'ont pas manqué de remercier les fans. Mounir Bernaoui est encore sur un nuage : "Pierre (Salzmann) et le public. Franchement, c'est incroyable. On fait une défense, on a un petit coup d'œil avec un gars du public, on lève le bras, tout le monde suit. Gagner chez nous, ça va être compliqué. On est resté concentré sur le discours du coach, on savait ce qu'on devait faire : mettre de l'intensité. Après, on est en réussite. On va savourer et se remettre au travail".

LIVE SCORE

Quatrième quart-temps : 78-61

Le CBC s'approche doucement, mais sûrement du dernier carré ! 17 points d'avance pour Caen alors que l'on entre dans les 5 dernières minutes du match ! 73-54.

Troisième quart-temps : 63-54

Toulouse ne lâche rien, mais Caen tient bon. Le CBC a passé tout le 3e quart-temps en tête et conserve un petit matelas d'avance avant le dernier qt.

Caen prend le large ! Les Caennais prennent pour la première fois plus de 10 pts d'avance dans ce troisième quart-temps. 57-45.

Deuxième quart-temps : 43-37

Les Toulousains n'ont pas remporté le second match pour rien. Ils mettent à mal le CBC, sans pour autant passer au tableau d'affichage, même s'ils se rapprochent. 43 à 37 pour le CBC.

9 points. C'est ce qui sépare le CBC de Toulouse qui fait la course en tête au milieu de ce deuxième quart-temps.

Premier quart-temps : 24-19

Un premier quart-temps équilibré entre les deux formations, mais le CBC est devant ! 24 à 19 ! Yanik Blanc est le meilleur scoreur côté caennais avec 6 pts.

Après une superbe entame toulousaine et deux fois trois points, le CBC, avec son public, recolle aussitôt. 10 à 8 pour les caennais au bout de quatre minutes de jeu.