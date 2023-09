Le Caen BC ne cache pas ses ambitions au moment de reprendre à Feurs le championnat de N1

Trois mois après avoir échoué pour la deuxième année de suite aux portes de la Finale des Play-offs, le Caen BC repart en campagne ce vendredi pour jouer de nouveau la montée.

"On ne se cache pas, affirme le coach Stéphane Eberlin. Le club est prêt pour monter en Pro B. On sait qu'il y a au moins huit grosses équipes qui peuvent y prétendre et qu'il n'y a que deux élus mais on ne va pas se cacher. On vise la montée. Tu as une première chance en montée direct, il faut tout faire pour la saisir. On a l'équipe pour prétendre à ça. Et si cela ne devait pas se faire, on sait qu'on a une deuxième chance avec les Play-offs. On est armé pour les deux compétitions parce que l'on a un effectif de onze joueurs. On a une longueur de bancs qui peut nous permettre de jouer les deux phases."

Le club normand s'est effectivement donné les moyens par son recrutement et sa préparation pour tenter de s'épargner la roulette russe des Play-offs. Il s'est attaché les services de joueurs rompus à la lutte pour les premières places dans la division à l'image d'Antoine Rojewski qui les avait privé de la finale des Play-offs la saison passée avec Loon-Plage. Ou encore l'arrière Yann Siegwarth qui évoluait à Chartres et qui a déjà porté le maillot du CBC par le passé.

"Il y a tout pour que ce club retrouve dans les années futures l'élite."

Et puis il y a ce nouveau Palais des Sports et ses 4200 places, un outil formidable qui aura plus que jamais le rôle de 6e homme. "Pour de la 3e division c'est juste incroyable, s'enthousiasme Yann Siegwarth. Ce sont plus des infrastructures pour des équipes qui sont en première division. C'est un kiffe de venir tous les jours. Il y a tout pour que ce club retrouve dans les années futures l'élite."

"Beaucoup d'équipes veulent monter mais on a notre mot à dire. On a beaucoup de confiance en nous et en ce que l'on produit," relève le capitaine Mounir Bernaoui. Il faut dire que son équipe a remporté six de ses sept matchs de préparation. "Il y a une très bonne cohésion, le ballon vit bien. Le scoring peut venir de partout et le mot d'ordre est vraiment ensemble et le partage."

De la confiance, de l'ambition mais également de l'humilité face à une N1 très relevée . "Les intentions sont claires. On sait où on veut aller , confirme Parfait Njiba. Maintenant le dire, c'est beau. Le plus important pour nous c'est de gagner nos matchs et de parler par les actes."

