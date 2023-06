Le Caen BC - Nouveau Logo, nouvelles couleurs, nouveau Palais des Sports mais objectif inchangé : la Pro B

Une semaine après son élimination en demi-finale des Playoffs, le Caen BC a tenu sa conférence de presse ce lundi midi pour présenter sa prochaine saison. Plus que jamais, l'objectif sera de retrouver la Pro B. "Tout est réuni pour ça" estime son président Loïc Adriaenssens. "Il y a des éléments objectifs qui nous font dire que d'un point de vue économique, le club est structuré. D'un point de vue complémentarité, les gens nécessaires au club sont présents. Nous nous connaissons. L'entraîneur est là depuis l'année dernière. Le Staff est stable. Tout est normalement réuni pour ça avec un engouement pour le nouveau Palais et un public présent. C'est cela que je veux dire quand je dis que tout est réuni - En tout cas tout ce que je peux moi maîtrisé - et après c'est le sport."

Huit départs actés et un effectif remanié

Quatre joueurs restent sous contrat (Carl Ona Embo, Mounir Bernaoui, Yannik Blanc et Parfait Njiba) et vont servir de noyau pour la prochaine équipe. Si rien n'est encore acté pour Lucas Veraghe , c'en est fini en revanche pour des joueurs historiques comme Bryson Pope (Neuf saisons avec le CBC), Florian Thibedore (Quatre saisons) , Moïse Diamé (Trois saisons).

En rééducation après sa blessure , Demond Watt n'est pas conservé. Il en est de même pour Joel Awich. Idem pour Tyere Marshall , Rida El Amrani et Baba Soma Samaké arrivés en cours de saison pour pallier les nombreuses absences pour blessures ne restent pas non plus dans l'effectif du club normand.

"Je souhaite plus de fraîcheur dans le groupe , explique le coach Stéphane Eberlin et donc un peu rajeuni. On avait six joueurs de plus de trente-trois ans cette année. L'objectif est de ne pas partir d'une feuille blanche avec les quatre joueurs que l'on conserve. L'année prochaine, je veux plus de créativité."

Le nouveau Palais des Sports

Il s'agira d'un nouveau défi pour le Caen BC, celui de s'approprier sa nouvelle salle de 4200 places soit 1200 de plus que la capacité de l'ancien Palais des Sports. Elle doit permettre d'augmenter le budget de 20 à 30 %. "Mais cet argent doit être au service du sportif en général rappelle le président Loïc Adriaenssens. On met en place un centre de formation la saison prochaine et le club comprend aussi 14 équipes en section amateur."

"Les conditions de travail seront très bonnes" se réjouit Stéphane Eberlin. Le Palais des Sports comprendra une salle de musculation, des moyens de récupération. Cela va nous permettre de travailler différemment."

Nouvelles Couleurs de maillot et nouveau logo

La direction du Caen Basket Calvados profite de ce changement de salle pour se mettre au diapason du nouveau Palais des Sports et de sa charte couleur.

Le CBC abandonne donc son logo et ses couleurs Rouge et Bleu pour un logo et un maillot Noir et Blanc. "On voulait coller à cette ambiance du futur Palais des Sports et il y a une volonté de modernisation, explique le président du club de basket caennais. A chaque époque son ère. avec du noir et du blanc parce que le nouveau Palais est noir et blanc. Ce n'est pas nous qui avons choisi la couleur du parquet mais quand j'ai su que c'était cela, on s'est dit que la bonne idée était de faire tout converger. Ce n'est pas une envie de changer pour changer, c'est juste de coller à l'endroit dans lequel on va."