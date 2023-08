Le Caen BC reprend avec de nouvelles têtes finalement déjà bien connues

Plus de deux mois après sa cruelle élimination en playoff contre Loon-Plage , le Caen BC a repris le chemin de l'entraînement ce jeudi. La séance s'est déroulée dans l'ancien Palais des Sports en attendant d'intégrer le nouveau. Ils ne prendront possession de leur nouvelle salle qu'après son inauguration officielle en septembre.

"Ce n'est pas comme si on passait dans une petite salle, relativise le coach Stéphane Eberlin, nullement gêné par cet aléa. Il y a plein d'équipes qui ne s'entraînent pas la semaine dans la salle où ils jouent. On aurait préféré s'entraîner là-bas mais si après on l'a et on peut s'y entraîner normalement, il n'y a pas de soucis."

A l'intersaison, le Caen Basket Calvados a remodelé en profondeur son équipe avec sept arrivés, ne conservant que quatre joueurs de la saison passée. Mais l'amalgame ne devrait pas être trop compliqué. La plupart des joueurs se connaissent déjà à force de se côtoyer et de s'affronter à longueur de saisons en N1 à l'image de Parfait Njiba (Un ancien) et Yann Siegwarth (Une recrue).

"Avec Yann, on s'est beaucoup affronté, au bout d'un moment on se connaît reconnait avec le sourire Parfait Njiba. Cela fait au moins onze ans maintenant? Hormis les plus jeunes arrivés récemment dans le championnat, ce sont des joueurs qu'on a déjà affronté. On a mené de bonnes batailles avec Yann. Là on va jouer ensemble, c'est un plaisir.. Forcément quand tu te connais cela facilite le boulot."

"Il y a des connexions, complète leur coach Stéphane Eberlin. C'est toujours intéressant quand tu constitues un groupe d'avoir des joueurs qui ont déjà joués ensemble et qui se connaissent. Wendell (Davis) aura déjà joué avec Parfait (Njiba), Bali Coulibaly a déjà joué avec Carl (Ona Embo), Yann (Siegwarth) a déjà joué avec Mounir (Bernaoui) et c'est très important pour créer une équipe et un vrai état d'esprit."

L'effectif du Caen BC 2023-2024

Les "anciens" : Parfait Njibat , Mounir Bernaoui , Yanik Blanc et Carl Ona Embo

Les recrues : Antoine Rojewski , Wendell Davis, Bali Coulibaly, Mathéo Radnic, Yann Siegwarth , Alexis Thomas et Earvine Bassoumba