Le capitaine Coralie Lassource prolonge au Brest Bretagne Handball jusqu'en 2024

Une de plus, et pas des moindres. Après Cléopatre Darleux la semaine dernière, c'est Coralie Lassource qui annonce sa prolongation au sein du Brest Bretagne Handball. Le contrat de la capitaine des Bretonnes est prolongé d'un an, pour l'amener jusqu'en 2024.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Une date qui n'est pas due au hasard glisse l'ailière, qui est également capitaine de l'équipe de France de handball : « Je voulais rester encore dans le projet de Brest parce que je sais qu’il y a quelque chose de gros qui se prépare, que je m’y sens bien et qu’en prévision des JO 2024, c’est une bonne chose de garder de la stabilité. Le projet du BBH me convient parfaitement. Je pense que ça a été la plus courte négociation de ma carrière ! (rires) »

à lire aussi Cléopatre Darleux prolonge pour deux ans au Brest Bretagne Handball

Une année exceptionnelle

La capitaine a de quoi se sentir bien dans l'effectif, après une saison 2021 hors norme, tant avec Brest : championne de France, vainqueure de la Coupe de France et finaliste de la Ligue des Champions ; qu'avec l'équipe de France : championne olympique et vice-championne du Monde. Un Mondial dont elle est sortie meilleure ailière gauche. Une joueuse aux performances notables, que salue son entraineur au BBH, Pablo Morel : « Coco est une joueuse de très haut niveau avec les valeurs qui nous importent et nous ressemblent. Je suis ravi qu’elle ait envie de continuer avec nous. C’est une valeur sûre à ce poste en attaque et en défense. »