Le capitaine de l'Orléans Loiret Basket Malela Mutuale annonce son départ du club

Il était devenu, cette saison, le joueur le plus capé de l'histoire de l'Orléans Loiret Basket, avec plus de 200 matchs joués. Malela Mutuale annonce ce jeudi soir sur le réseau social Instagram qu'il ne portera plus le maillot du club, un maillot "que j'ai aimé, que j'aime et que j'aimerai toujours" écrit-il.

"J'ai vécu toutes les émotions possibles et inimaginables ici"

Capitaine et joueur emblématique de l'OLB, où il est arrivé en 2018, Malela Mutuale assure qu'il a "toujours tout donné" pour le club et que c'est "le cœur lourd" qu'il annonce son départ. "J'ai vécu toutes les émotions possibles et inimaginables ici" poursuit-il, remontant le fil de ses souvenirs et n'oubliant pas de remercier "l'ensemble du club (...) toutes les personnes du staff et de l'administration, les bénévoles et tous les supporters."