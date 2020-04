Le capitaine de l'Orléans Loiret Basket Miralem Halilovic quitte officiellement le club

"Les adieux sont difficiles quand on a appris à aimer ce que l’on quitte." C'est ainsi que commence le message posté ce dimanche 26 avril sur le réseau social Facebook par Miralem Halilovic. Le capitaine de l'Orléans Loiret Basket depuis deux saisons y annonce son départ du club.

"Micky" remercie chaleureusement le staff du club, la ville d'Orléans et surtout les fans. "On a tout connu ces 3 dernières saisons", évoque-t-il, "Des victoires, des défaites, des hauts et des bas, beaucoup de plaisir, de dur labeur, de passion et d’effort... mais comme on dit toujours dans notre cri de guerre: « ENSEMBLE » !!!!"

Un départ vers quel nouveau club ?

Après trois ans à Orléans, le contrat du joueur bosnien de 29 ans, devait en fait se terminer à la fin de la saison. Une saison écourtée, pour cause de coronavirus. Halilovic aurait donc conclu un contrat avec un autre club, dont il ne donne pas le nom dans son post Facebook.

Il voulait faire une coupe d'Europe et à ce jour le club d'Orléans ne peut pas lui permettre cela.

Le Président, d'Orléans Loiret Basket, Didier Nourault confirme le départ d'Halilovic."Nous lui avions fait une bonne proposition pour rester parmi nous", explique-t-il, "Mais il a fait un autre choix et nous le comprenons tout à fait. Il voulait faire une coupe d'Europe et à ce jour le club d'Orléans ne peut pas lui permettre cela."

Un joueur convoité

Nul doute qu'Halilovic a su se faire remarquer auprès d'autres clubs. Meilleur marqueur du championnat de Jeep Elite avec 57,9% de réussite en moyenne, il avait aussi été sélectionné à la fin du premier trimestre pour jouer le All star game, ce match qui oppose meilleurs joueurs français et étrangers.

A noter qu'un autre orléanais, le meneur américain Brandon Jefferson a lui aussi annoncé son départ sur Twitter le 17 avril dernier.