Le capitaine du MHB Valentin Porte marque son 1000 ième but face à Dunkerque

Les Blue Fox fêtent le 1000 ème but de Valentin Porte

La banderole était prête depuis quelques temps déjà, les Blue Fox, les supporters du Montpellier handball l'ont déployé samedi soir, en deuxième mi temps du match de Liqui Moly Starligue contre Dunkerque : la banderole du 1000 ième but inscrit par Valentin Porte, le capitaine international du Montpellier Handball.

Un millième but qui s'est fait attendre, contre sa volonté. Valentin Porte n'a repris la compétition et les matchs que depuis une semaine, victime d'une déchirure abdominale lors de la finale des jeux olympiques à Tokyo et en phase de reprise il s'est fracturé l'index gauche il y a trois semaines.

Valentin Porte marque le 1000 ième comme le premier, en tant qu'ailier droit, poste qu'il occupe en Equipe de France, mais généralement pas à Montpellier, où depuis son arrivée il évolue au poste d'arrière droit.

