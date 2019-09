Le Cavigal Nice Handball lance sa troisième saison en Proligue

Nice, France

Et 1, et 2, et 3e saison en Proligue ! Le Cavigal Nice handball inaugure cette nouvelle année avec la réception de Cesson Rennes ce soir, à 19 h à la salle Pasteur à Nice. "C'est déjà une grosse équipe dès la première journée. Ils viennent de descendre de la première division donc ils sont favoris. Ils auront les crocs mais j'ai confiance en l'équipe" souligne le président Tanguy Mouchot. Cesson Rennes fait effectivement figure de favori, à la fois sur cette rencontre mais aussi sur la saison. "_Il faudra mettre le feu à la salle Pasteu_r" lance le capitaine de l'équipe niçoise, Jordi Deumal.

Objectif maintien

La saison passée, les Aiglons ont validé leur maintien au bout du bout, lors de la dernière journée de championnat grâce à une victoire à Cherbourg. "Si on peut éviter de se sauver lors de la dernière journée ça serait bien, lors de l'avant dernière c'était pour la saison d'avant alors cette année je dirais à 4 ou 5 journées de la fin" espère le président. L'objectif est donc clair pour le club, le maintien en deuxième division. "Oui le maintien est l'objectif principal mais mon objectif à moi c'est de créer une équipe compétitive avec un collectif solide " explique le coach espagnol du Cavigal Nice Handball, Asier Antonio.

Un jeune effectif

Cette intersaison a été plutôt tranquille pour le club niçois. Quelques mouvements à signaler avec l'arrivée de : Alexis Bon (Billère), Davide Bulzamini (Vernon), Sébastien Rossi (Caen), Jurgen Rooba (HIF Karlskrona), Léo Fauvet (Nantes), Paolo Bardi (Saint-Raphaël) et Baptiste gaillard (Nîmes). Un effectif jeune d'une moyenne d'âge de 24,7 ans. Sur les 10 joueurs qui composent l'effectif, un seul il n'y a qu'un seul trentenaire. On y rajoute quelques joueurs venant du centre de formation pour consolider l'équipe première. " On pense que d'ici trois ans on peut avoir 25% de l'effectif issu du club " espère Tanguy Mouchot.