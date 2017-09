Le CBC affronte Berck (N2) et... Camille Eleka en Coupe de France

Pour sa première compétition officielle de la saison, le Caen Basket Calvados se déplace à Berck ce mardi soir à 20h en Coupe de France. Le club normand retrouvera face à lui son ancien joueur Camille Eleka parti cet été. Le Caennais ne cache pas qu'il n'a pas coupé le cordon avec sa ville natale.

Comment prenez-vous ce match face au CBC?

Je suis super content de revoir mes copains de l'année dernière, le Staff... Je suis très excité de recevoir le CBC dans mon nouveau chez moi. Je connais toute l'équipe. Même les nouveaux, j'en connais quelques uns sauf les étrangers. C'est vraiment des potes. Je les ai au téléphone régulièrement. Je suis super heureux de les revoir.

Ça va plus être un match de gala qu'un vrai match. A mon avis, le CBC est quand même bien au dessus de nous

Même si cela risque d'être compliqué pour votre équipe?

Oui, il y a deux divisions d'écart. De toute façon, ça va plus être un match de gala qu'un vrai match. A mon avis, le CBC est quand même bien au dessus de nous donc on va essayer de jouer au maximum et puis s'éclater tout simplement.

Je me dis que, peut-être, j'ai loupé un tournant dans ma carrière. Peut-être que si j'avais été bien physiquement, je serais peut-être encore avec eux cette saison

Vous n'avez pas été gâté lors de vos deux dernières saisons au CBC en terme de blessures?

C'est sûr, c'est une grosse frustration pour moi parce que j'avais fait un bon début de championnat lors de ma première année en N1. Je me trouvais bien. Après, j'ai ma blessure au tendon qui est arrivée. Ça a duré pendant au moins un an. Cela m'a beaucoup freiné du coup, vu que l'équipe montait en puissance. Moi, je n'ai pas pu monter en puissance, j'étais plutôt en régression avec ces blessures. Je me dis que peut-être, j'ai loupé un petit peu un tournant dans ma carrière. Peut-être que si j'avais été bien physiquement je serais peut-être encore avec eux cette saison. Mais bon c'est comme ça, c'est le basket. Il ne faut pas avoir de regrets. Il faut avancer.

Connaissant le club, son Histoire, son public et le fait qu'ils ont beaucoup d'ambitions, cela m'a fait penser un peu quand je suis arrivé à Caen il y a quatre ans.

Comment s'est fait le choix de Berck?

Déjà cet été, j'étais en rééducation à Berck pour un mois. Du coup, j'ai rencontré les dirigeants là-bas. Et connaissant le club, son Histoire, son public et le fait qu'ils ont beaucoup d'ambitions, cela m'a fait penser un peu quand je suis arrivé à Caen il y a quatre ans. Du coup j'ai eu envie de retenter une nouvelle expérience. Pourquoi pas monter avec Berck encore, voir grandir un nouveau club. Je suis super excité par ce nouveau challenge. J'espère que ce sera la même histoire qu'avec Caen.

Vous vous êtes engagé sur quelle durée?

J'ai signé pour deux ans. Je suis super bien ici. Les gens sont formidables. J'ai rarement vu un public comme ça dans un club. au niveau des supporters, ils sont vraiment structurés. J'espère qu'ils vont m'adopter parce qu'ils m'insultaient quand je venais avec Caen. Aujourd'hui j'ai noué un truc avec eux et j'espère que ça va durer longtemps.

Ici , jouer contre Caen, c'est comme un derby voire plus

Vous le disiez, ce club de Berck a eu une histoire forte dans les années 70-80, un peu à la manière de Caen?

Ils étaient carrément en Pro A, enfin en N1 à l'époque. Ils ont joué la Coupe d'Europe. Il y avait une rivalité avec Caen très forte. Du coup, on la retrouve encore maintenant. Je sais que demain, même un mardi, la salle va être bondée de chez bondée. tout le monde en parle même s'il y a deux divisions d'écart. Ce sont des choses qui restent et qui resteront encore très longtemps. Ici , jouer contre Caen, c'est comme un derby voire plus.

J'étais blessé pendant la montée en Pro B. Du coup j'ai l'impression d'avoir quitté Caen un peu vite

Quitter Caen après avoir vécu deux montées, quand on est attaché à cette ville, cela n'a pas été compliqué?

Pour être honnête, ça fait quelque chose. En plus j'étais blessé pendant la montée en Pro B. Du coup j'ai l'impression d'avoir quitté Caen un peu vite. J'ai gardé un pied à terre à Caen quand même, j'ai ma famille là-bas.

Le CBC a un super projet avec la Pro B. On n'a pas fini d'entendre parler de Caen

Le cordon n'est pas complètement coupé?

Non, il n'est pas encore complètement coupé (rire) C'est une ville que j'affectionne, c'est la ville de mon enfant . Je n'ai pas envie de couper ce cordon-là avec Caen.

J'ai eu un enfant il n'y a pas très longtemps. J'avais quand même envie de continuer ma carrière de basketteur et de m'éclater au Basket pour que mon fils me voit jouer.

Vous n'êtes pas parti fâché quand même?

Non, pas du tout. Je suis juste frustré par rapport à moi-même. Les blessures ont fait que tout ça est allé très vite. J'ai eu un enfant il n'y a pas très longtemps. J'avais quand même envie de continuer ma carrière de basketteur et de m'éclater au Basket pour que mon fils me voit jouer. Ça me tenait vraiment à cœur. Le CBC a un super projet avec la Pro B. On n'a pas fini d'entendre parler de Caen. C'est sûr que diminué physiquement, c'est compliqué pour rester au haut-niveau avec Caen surtout cette année. Je ne pars pas du tout fâché et je leur souhaite vraiment de monter encore dans les années à venir. Je suis de tout cœur avec eux.