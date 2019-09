N1M - Le CBC arrache sa première victoire à la Rochelle

Le CBC a débuté son retour en Nationale 1 masculine par un succès à la Rochelle 72 à 63. Les basketteurs caennais ont été durement secoué en début de rencontre avant de prendre le rythme des Rochelais et de prendre le dessus dans le dernier quart temps.

Caen, France

Le CBC s'attendait à un match piège à La Rochelle pour son retour en Nationale 1, il a été servi ce vendredi soir. Les Basketteurs caennais se sont imposés 72 à 63 au terme d'un match âprement disputé.

Malmené dans le premier quart-temps (08-20 au bout de 7 minutes et un 11-0 encaissé), le Caen Basket Calvados a recollé sans pouvoir ensuite se débarrasser des Rochelais au tableau d'affichage ( 43-42 à la mi-temps, 55-55 à la fin du troisième quart-temps).

Après un troisième quart-temps très défensif (12-13), les basketteurs caennais ont dû attendre les deux dernières minutes pour définitivement lâcher La Rochelle et s'imposer 72 à 63.

Il a fallu batailler pendant quarante minutes, relate le coach caennais Fabrice Courcier. On a réussi à faire l'écart sur les cinq dernière minutes du match très certainement grâce à la profondeur de notre banc.

On a su les contenir sur la première mi-temps après un départ un peu compliqué et une deuxième mi-temps un peu plus maîtrisé en défense mais le fait de nous reposer sur dix joueurs nous a permis de les faire craquer à la fin."

C'est d'ailleurs William Pfister qui a obtenu la meilleure évaluation avec 11 pts et six rebonds sans faire partie du 5 de départ.