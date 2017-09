Le CBC entame à Evreux la leaders Cup

Le CBC joue ce vendredi soir à Evreux son premier match de leaders Cup. Les basketteurs caennais avaient dominé de seize points les Ebroïciens en tournoi de préparation il y a quinze jours. Ce match officiel devrait être différent.

Le Caen Basket Calvados débute ce vendredi soir à 20h la Leaders Cup de Pro B. Cette compétition amènera les finalistes à jouer en levé de rideau de la finale de la Leaders Cup de Pro A à Disneyland Paris en février prochain. Le vainqueur de la compétition se voit offrir une qualification directe pour la phase finale du championnat.

Ce premier tour se joue en phase de poule de trois équipes qui s'affrontent en match aller-retour du 22 septembre au 10 octobre. Le premier se qualifiera pour les quarts de finale ainsi que les deux meilleurs des six groupes . Le CBC jouera avec Evreux et Orléans.

On est des compétiteurs, on veut essayer de tout gagner mais la priorité reste le championnat.

Si la compétition servira de répétition générale avant le début du championnat, elle n'est pas la priorité absolue de Ludovic Chelle, loin de là. "C'est clair que le gros lot de faire une finale à Disney, c'est toujours intéressant, explique l'arrière caennais. Après, dire que ça nous intéresse énormément... la priorité c'est quand même le championnat que ce soit pour nous les joueurs et les dirigeants. La priorité c'est de se maintenir. Après si on peut offrir à notre public une petite Leaders Cup, on ne va pas cracher dessus. On est des compétiteurs, on veut essayer de tout gagner mais la priorité reste le championnat."

Ce premier match à l'extérieur offre un derby aux basketteurs caennais dans la salle d'Evreux, réputée pour son ambiance et son public. Lors du trophée des Léopards-UJSF, le CBC avait dominé Evreux (95-79).