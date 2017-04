Le CBC fête en famille l'accesion en Pro B

Le Caen Basket Calvados a célébré ce dimanche son titre de champion de Nationale 1 et l'accession en Pro B au milieu de ses supporters. Dans un Palais des Sports comble, la fête a été totale puisque les basketteurs caennais se sont imposés contre Angers (88-77) pour conclure la saison.

Un vrai match pour l'honneur en guise de conclusion d'une magnifique saison. Caen, déjà champion, affrontait Angers, déjà relégué. Au terme d'un match plus serré que l'affiche ne le laissait paraitre, marqué par de superbes gestes de part et d'autres, le CBC l'a emporté grâce notamment à un final surpuissant (88-77). Dans l'ambiance parfois assourdissante du Palais des sports comble et comblé, les basketteurs caennais ont soulevé le trophée qui les propulse en Pro B, l'antichambre de l'élite du basket français.

#Basketball 🏀 - Le @CaenBC14 reçoit le trophée de champion de France de N1M ! Deuxième trophée en 3 ans après celui de N2 en 2015 ! #FBsport pic.twitter.com/8apGnTujKy — Bleu_BNormandie (@fbleubnormandie) April 23, 2017

#Basketball 🏀 - Les dribbles de Gordon, le dernier Buzzer de la saison, ça y est, Le @CaenBC14 est champion de #N1M et accède en #ProB ! pic.twitter.com/NwpOk43Mt0 — Bleu_BNormandie (@fbleubnormandie) April 23, 2017

#Basketball 🏀- Rentrera ? Rentrera pas ? La superbe tentative de Sébastien Cape ! Le @CaenBC14 mené 63-62 par Angers au debut du dernier QT pic.twitter.com/UpQI7ufcRW — Bleu_BNormandie (@fbleubnormandie) April 23, 2017

#Basketball 🏀 - Mi-temps au Palais, Le @CaenBC14 mène de 9 pts (42-33). Revoyez donc l'entrée sur le parquet de Thomas "Zorro" Cornely ! pic.twitter.com/9w8KnfZfsF — Bleu_BNormandie (@fbleubnormandie) April 23, 2017